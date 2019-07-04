Доба ООС: поранено п’ятьох українських військовослужбовців Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 4 липня говориться: «3 липня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: три рази поблизу ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; двічі поряд ОПИТНОГО – з ручного протитанкового гранатомету; два рази неподалік МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету; двічі околиці АВДІЇВКИ - з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; два рази в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету; поблизу НОВОГРИГОРІВКИ - зі станкового протитанкового гранатомету; околиці КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 16 разів: п'ять разів поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд ТРАВНЕВОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази поблизу ПІВДЕННОГО – з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ПОПАСНА - з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемету; околиці МАЙОРСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; двічі поряд НОВГОРОДСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемету; поблизу КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів п’ять українських військовослужбовців отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 3 липня одного окупанта знищено та семеро поранено. Від початку поточної доби ворог 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – з підствольного гранатомету та великокаліберного кулемету; околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберного кулемету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів: неподалік населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм; три рази поблизу НОВОТОШКІВСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм та станкового протитанкового гранатомету; околиці КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм; в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 120 мм. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 04 Июля 2019 08:13 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « Война »: Доба ООС: постраждав один український військовий

03 Июля 2019 07:17 Доба ООС: двоє наших військових загинули, ще двох поранено

02 Июля 2019 07:59 Окупанти обстріляли Верхньоторецьке: постраждали двоє поліцейських

01 Июля 2019 16:34 Помер військовий медик, поранений сьогодні бойовиками

01 Июля 2019 16:25 Окупанти обстріляли автомобіль з військовими медиками: є загиблий і поранені

01 Июля 2019 13:08

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує? Запрошення на чергове засідання РНБО України (1) Обрання членом РНБО врятованого їм міста (8) Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8) Повного зібрання підручників юридичного вишу (29) Червоного диплома юриста з золотими літерами (4) Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (59) Урочистого рукостискання від Зеленського (20) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ