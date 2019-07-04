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Доба ООС: поранено п’ятьох українських військовослужбовців
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 4 липня говориться:
«3 липня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
три рази поблизу ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі поряд ОПИТНОГО – з ручного протитанкового гранатомету;
два рази неподалік МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету;
двічі околиці АВДІЇВКИ - з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
два рази в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету;
поблизу НОВОГРИГОРІВКИ - зі станкового протитанкового гранатомету;
околиці КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:
п'ять разів поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд ТРАВНЕВОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази поблизу ПІВДЕННОГО – з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту ПОПАСНА - з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемету;
околиці МАЙОРСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі поряд НОВГОРОДСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемету;
поблизу КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів п’ять українських військовослужбовців отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 3 липня одного окупанта знищено та семеро поранено.
Від початку поточної доби ворог 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – з підствольного гранатомету та великокаліберного кулемету;
околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:
неподалік населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм;
три рази поблизу НОВОТОШКІВСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм та станкового протитанкового гранатомету;
околиці КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм;
в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 120 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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