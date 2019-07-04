Голова АМКУ нарешті вирішив дізнатися, що таке СКМ Ахметова, яку він так палко захищав роками

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв доручив підлеглим пошукати інформацію у ЗМІ щодо діяльності СКМ та проаналізувати дії компаній з групи Ріната Ахметова.

Про це свідчить протокол засідання апаратного засідання АМКУ від 24 червня, копія якого є у розпорядженні Наших грошей.

Голова комітету доручив до 31 липня «здійснити пошук інформації у ЗМІ щодо діяльності компаній, що входять до складу СКМ» та провести аналіз діяльності компаній з групи СКМ.

Також Терентьєв доручив «підготувати інформацію, висвітлену у ЗМІ щодо олігархів» і оновити інформацію для видання «Монополії України».

Окрім СКМ Ріната Ахметова голова АМКУ не виокремив жодну іншу фінасово-промислову групу у переліку своїх доручень.

Юрій Терентьєв доручив своїм підлеглим проаналізувати групу СКМ після того, як на протязі чотирьох років після призначення головою АМКУ комітет прийняв низку рішень, спрямованих на укрупнення групи Ахметова:

- У 2016 році Терентьєв одноосібно погодив постанову НКРЕКП, якою було впроваджену так звану формулу «Роттердам+», і яка за оцінками Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг принесла групі ДТЕК за цей період близько 40 млрд грн.

- Також у 2016 році АМКУ не визнав групу ДТЕК разом з «Енергоатомом» монополістами на ринку електроенергії.

- У 2018 році АМКУ закрив справу про зловживання компаніями ДТЕК на ринку електроенергії.

- У 2019 році АМКУ дозволив групі Ахметова придбати ще два обленерго, хоча ДТЕК на той момент вже контролював майже 35% ринку постачання електроенергії, тобто був близький до перетину структурної ознаки монополії.

- Також за кілька днів до відставки Петра Порошенка з поста президента України АМКУ дозволив «Метінвесту» придбати завод «Дніпровський коксохім», хоча у розпорядженні комітету були дані, що група Ахметова ще раніше встановила контроль над підприємством, а відтак мала замість дозволу отримати штраф до $600 млн.

Докладніше про роботу АМКУ Юрія Терентьєва на групу Ріната Ахметова див. у статті НГ «Якби АМКУ був нормальним. Що було б з Ахметовим».