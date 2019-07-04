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Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення провести повторне жеребкування партій.


Про це повідомила громадянська мережа «ОПОРА» з посиланням на голову ЦВК Тетяну Сліпачук, передає УНН.

«Щойно стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення провести пережеребкування партій. При цьому вже надруковано близько 5 млн бюлетенів», - йдеться в повідомленні.

За словами Сліпачук, це рішення суду буде оскаржуватися ЦВК.

Нагадаємо, 26 червня у ЦВК відбулося жеребкування щодо номерів політичних партій, під якими вони будуть у виборчих бюлетенях.

27 червня ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня.

30 червня ЦВК внесла партію «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» у бюлетень під номером 22 без проведення жеребкування.

2 липня бюлетені мали передати до друку.


"ОБКОМ"

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04 Июля 2019 19:35

 

 

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