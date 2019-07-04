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Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій
Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення провести повторне жеребкування партій.
Про це повідомила громадянська мережа «ОПОРА» з посиланням на голову ЦВК Тетяну Сліпачук, передає УНН.
«Щойно стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення провести пережеребкування партій. При цьому вже надруковано близько 5 млн бюлетенів», - йдеться в повідомленні.
За словами Сліпачук, це рішення суду буде оскаржуватися ЦВК.
Нагадаємо, 26 червня у ЦВК відбулося жеребкування щодо номерів політичних партій, під якими вони будуть у виборчих бюлетенях.
27 червня ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня.
30 червня ЦВК внесла партію «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» у бюлетень під номером 22 без проведення жеребкування.
2 липня бюлетені мали передати до друку.
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