Доба ООС: один український військовий загинув, шістьох поранено і травмовано

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 5 липня говориться:

«4 липня збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази поблизу ОПИТНОГО – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік БЕРЕЗОВОГО – з автоматичних гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї;

околиці ПІСКІВ - з міномету калібру 82 мм та протитанкового гранатомету;

в районі населеного пункту АВДІЇВКА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу ВОДЯНОГО - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази околиці МАР'ЇНКИ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету;

неподалік ШИРОКИНОГО – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 14 разів:

поблизу НОВОГОРОДСЬКОГО – з міномету калібру 120;

двічі поряд КРИМСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;

два рази околиці НОВОТОШКІВСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових гранатометів;

тричі поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ПОПАСНА - з мінометів калібру 120 та 82 мм;

околиці ПІВДЕННОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

неподалік ХУТОРА ВІЛЬНОГО – зі снайперської гвинтівки;

поблизу ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, три - отримали поранення та ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 4 липня двох окупантів знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – зі стрілецької зброї;

околиці БОГДАНІВКИ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту МИКОЛАЇВКА – з великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

неподалік населеного пункту КРИМСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу НОВОТОШКІВСЬКОГО – з протитанкового ракетного комплексу та протитанкового гранатомету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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05 Июля 2019 08:07

 

 

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