Доба ООС: один український військовий загинув, шістьох поранено і травмовано Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 5 липня говориться: «4 липня збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: два рази поблизу ОПИТНОГО – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази неподалік БЕРЕЗОВОГО – з автоматичних гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї; околиці ПІСКІВ - з міномету калібру 82 мм та протитанкового гранатомету; в районі населеного пункту АВДІЇВКА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі поблизу ВОДЯНОГО - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази околиці МАР'ЇНКИ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету; неподалік ШИРОКИНОГО – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 14 разів: поблизу НОВОГОРОДСЬКОГО – з міномету калібру 120; двічі поряд КРИМСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм; два рази околиці НОВОТОШКІВСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових гранатометів; тричі поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ПОПАСНА - з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці ПІВДЕННОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; неподалік ХУТОРА ВІЛЬНОГО – зі снайперської гвинтівки; поблизу ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 82 мм та гранатометів різних систем. В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, три - отримали поранення та ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 4 липня двох окупантів знищено та одного поранено. Від початку поточної доби ворог 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – зі стрілецької зброї; околиці БОГДАНІВКИ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; в районі населеного пункту МИКОЛАЇВКА – з великокаліберного кулемету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні два рази: неподалік населеного пункту КРИМСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм; поблизу НОВОТОШКІВСЬКОГО – з протитанкового ракетного комплексу та протитанкового гранатомету. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 05 Июля 2019 08:07 Опубликовать Tweet





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