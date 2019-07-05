У кандидата від «Слуги народу» виявили кумівство з Медведчуком

Андрій Холодов, номер 22 у списку партії «Слуга народу», має у власності елітний маєток у Відні і є кумом голови партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука.

Про це повідомляють розслідувачі програми «Схеми».

«Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це – вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова – Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко – дружина Віктора Медведчука», – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

Крім того Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх суконь.

У списку «Слуги народу» Холодов вказаний як підприємець і благодійник.