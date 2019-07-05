ЦВК дозволила Лещенку називатися «слугою народу»

На своєму засіданні у четвер, 4 липня, Центральна виборча комісія прийняла рішення відхилити скаргу Ганни Бондар, яка балотується від партії «Слуга народу» в окрузі №220 (Київ), на нардепа і кандидата у нардепи Сергія Лещенка.

Бондар протестувала проти розміщення на білбордах Лещенка гасла «Справжній слуга народу», повідомляє Цензор.НЕТ.

Лещенко наполягав, що скарга Бондар є необґрунтованою, містить завідомо недостовірні відомості та суперечить нормам чинного законодавства.

У письмових поясненнях Лещенка вказується, що вживання словосполучення «Справжній слуга народу» щодо Лещенка засноване на тому, що він є народним депутатом України, «а кожен народний депутат України (а не тільки представник/член певної політичної партії) зобов'язаний служити народу України».

Як відомо, наприкінці травня Лещенко заявив про плани балотуватися в якості кандидата від партії «Слуга народу», але не зміг потрапити у список політсили.

Раніше партія «Слуга народу» подала позов до Центральної виборчої комісії з вимогою вказати у виборчих бюлетенях інформацію про безпартійність «кандидатів-клонів», які збрехали про свою приналежність до партії. У позові вказані дев'ять таких кандидатів. Шостий апеляційний суд Києва частково задовольнив позов партії «Слуга народу».