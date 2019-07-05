На Донеччині люди погрожують блокувати з 1 серпня дорожній коридор з ОРДО — вимагають від бойовиків «режиму тиші» У прифронтовому Зайцевому на Донеччині місцеві жителі вийшли на мирну акцію: люди роздавали листівки жителям ОРДО, які перетинали КПВВ у Майорську. У листівках селяни попереджали, що перекриють дорожній коридор «Горлівка — Бахмут», якщо бойовики не погодяться на «режим тиші».

Жителі Зайцевого з початку року тричі зверталися із запитом про «режим тиші», який необхідний для проведення ремонтних робіт на місцевому водогоні, а також для відновлення і розчищення дороги, яка веде в прифронтову Жованку, розповів ІА «Вчасно» голова ВЦА Зайцевого Володимир Весьолкін. За словами Весьолкіна, у Бахмутці (частина Зайцеве) вже кілька років немає води. Також у Майорську через слабкий тиск вода не подається на верхні поверхи двох чотирьохповерхівок і однієї п’ятиповерхівки. На цих ділянках водопроводу є пориви, щоб відремонтувати їх, необхідний режим припинення вогню. «Третя величезна проблема — це дорога в Жованку (частина Зайцевого, яка розташована практично на лінії фронту), — розповів В. Весьолкін. — Дістатися туди практично неможливо через стан дороги і зарослі дерев. Скоро рейсові автобуси відмовляться туди їздити, нас вже попереджали. А у вересні шкільний автобус не зможе забрати дітей на навчання». Голова ВЦА с. Зайцеве каже, що з початку року тричі подавав запити на «режим тиші» для проведення ремонтних робіт на водогоні та дорозі. Однак підтвердження отримував лише від української сторони. «Роботи можна почати лише за наявності аналогічного листа з території ОРДО, — каже Володимир Весьолкін. — Ми так і не отримали такої відповіді і не можемо почати ремонт». Володимир Весьолкін сказав, що жителі прифронтового селища змушені були вийти на акцію, оскільки не бачать іншого виходу. «Ми провели абсолютно мирну акцію, ми роздавали листівки жителям окупованої Горлівки, які перетинали КПВВ «Майорськ», щоб вони якось вплинули на окупаційну владу, — говорить Володимир Весьолкін. — Також ми подали чергову заявку на «режим тиші» і будемо чекати. Якщо реакції не буде, ми перекриємо дорогу «Горлівка-Бахмут», яка з'єднує ОРДО з підконтрольними української влади територіями. За свої права треба боротися, їх потрібно відстоювати. І якщо до нас не будуть ставитися як до людей, ми маємо право на більш радикальні заходи». Мешканка прифронтового Майорська, яка представилася як Світлана, розповіла, що вона брала участь в акції, оскільки не бачить іншого вирішення проблеми. «Кілька десятків людей прийшли і приїхали, щоб роздати ці листівки, — розповіла жінка. — Були дівчата і хлопці з Бахмутки, Жованки, Майорська, тому що ця тема — болюча для нас. Ми поки вирішили робити все мирно, але схоже іншого виходу немає. У Бахмутці вже забули, коли у них вода була. Це знущання над людьми». Жінка розповіла, що реакції з боку бойовиків жителі будуть чекати до 1 серпня, а потім вони мають намір перекрити дорожній коридор з ОРДО.

"ОБКОМ" Версия для печати 05 Июля 2019 10:01 Опубликовать Tweet





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