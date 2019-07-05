 

05 июля

14:43

Уряд «з радістю» призначив першого заступника міністра економічного розвитку главою Державної митної служби

14:35

ГПУ відновила справу проти «Юри Єнакїєвського»

13:09

Інформація на сайті «Миротворець» не завадила Зеленському призначити нового голову Донецької ОДА

12:14

ГПУ просить заарештувати майно Ющенка

12:05

Зеленський звільнив трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України

11:48

Парубій вимагає від Зеленського негайно підписати закон про ТСК і імпічмент – бо вже запізно

10:01

На Донеччині люди погрожують блокувати з 1 серпня дорожній коридор з ОРДО — вимагають від бойовиків «режиму тиші»

09:25

ЦВК дозволила Лещенку називатися «слугою народу»

08:54

У кандидата від «Слуги народу» виявили кумівство з Медведчуком

08:07

Доба ООС: один український військовий загинув, шістьох поранено і травмовано

04 июля

19:35

Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій

19:23

Українські спецслужби захопили і вивезли з «ДНР» колишнього «командира ППО»

10:56

Голова АМКУ нарешті вирішив дізнатися, що таке СКМ Ахметова, яку він так палко захищав роками

08:19

ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва та Шарія

08:13

Доба ООС: поранено п’ятьох українських військовослужбовців

03 июля

18:56

Обвинуваченого в держзраді колишнього перекладача Гройсмана відпустили під домашній арешт

18:09

Передвиборча делегація ПАРЄ припинила роботу в Україні

07:54

«Неймовірні речі відбуваються»: Аваков надіслав до ЦВК листа щодо реєстрації Клюєва (документ)

07:17

Доба ООС: постраждав один український військовий

02 июля

20:29

На засіданні ТКГ у Мінську підтвердили необхідність «хлібного перемир'я»

18:04

Парубій скасував запрошення ПАРЄ на парламентські вибори

17:21

ЦВК про реєстрацію Клюєва і Шарія: «Суд знищив всі наші докази»

14:29

Шарія теж зареєстровано кандидатом на виборах до ВР

13:56

ЦВК зареєструвала Клюєва

13:43

Окружний адмінсуд Києва задовольнив Коломойського: «Укренерго» заявляє про загрозу новому ринку електроенергії

11:34

Біля Донецька поранено двох медиків-волонтерів

09:25

Екс-співробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського з приводу «повзучій окупації» українського медіапростору Росією

08:55

Зеленський прибув до Канади

07:59

Доба ООС: двоє наших військових загинули, ще двох поранено

01 июля

19:39

ДБР пояснило свій «наїзд» на телеканал «Прямий»

Парубій вимагає від Зеленського негайно підписати закон про ТСК і імпічмент – бо вже запізно

Зеленський зобов'язаний підписати ухвалений парламентом закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК) з нормами про процедуру імпічменту глави держави, оскільки термін, що дає можливість ветувати документ, закінчився, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.


«Пан Зеленський, інформую Вас, що Ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК. Зараз Ви можете його тільки підписати. Якщо він буде ветований, це буде порушення закону», - сказав спікер на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю вранці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що згідно зі ст.94 Конституції України, у президента є 15 днів після отримання закону, щоб підписати його або повернути до Верховної Ради зі своїми вмотивованими пропозиціями для повторного розгляду.

Парубій нагадав, що цей термін для закону про ТСК сплив 27 червня.

«Тому закон, згідно з Конституцією України, вважається затвердженим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений», - заявив спікер Ради.

Він також повідомив, що в п'ятницю направить офіційного листа Зеленському з вимогою негайно підписати закон України про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

Парубій раніше вже кілька разів закликав Зеленського поінформувати про долю переданого йому на підпис закону.

21 червня представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський накладе вето на закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК) парламенту через велику кількість порушень під час голосування за документ.

Як повідомлялося, законопроект про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради (№1098) було зареєстровано в парламенті у листопаді 2014 року кількома народними депутатами, зокрема і спікером ВР Андрієм Парубієм.

Депутати ухвалили документ у першому читанні 25 квітня 2019 року. Під час підготовки до другого читання до законопроекту надійшло понад 1600 поправок.

Законопроект покликаний законодавчо врегулювати повноваження парламенту щодо визначення статусу, порядку створення і діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій і спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення президента України з поста в порядку імпічменту. Підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю нардепів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються.

Документ визначає правовий статус цих комісій, їхні повноваження та організаційні засади діяльності. Серед іншого, законопроект встановлює порядок створення і організацію діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

05 Июля 2019 11:48

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (30)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (60)

Урочистого рукостискання від Зеленського (20)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 