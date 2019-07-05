Парубій вимагає від Зеленського негайно підписати закон про ТСК і імпічмент – бо вже запізно

Зеленський зобов'язаний підписати ухвалений парламентом закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК) з нормами про процедуру імпічменту глави держави, оскільки термін, що дає можливість ветувати документ, закінчився, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Пан Зеленський, інформую Вас, що Ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК. Зараз Ви можете його тільки підписати. Якщо він буде ветований, це буде порушення закону», - сказав спікер на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю вранці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що згідно зі ст.94 Конституції України, у президента є 15 днів після отримання закону, щоб підписати його або повернути до Верховної Ради зі своїми вмотивованими пропозиціями для повторного розгляду.

Парубій нагадав, що цей термін для закону про ТСК сплив 27 червня.

«Тому закон, згідно з Конституцією України, вважається затвердженим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений», - заявив спікер Ради.

Він також повідомив, що в п'ятницю направить офіційного листа Зеленському з вимогою негайно підписати закон України про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

Парубій раніше вже кілька разів закликав Зеленського поінформувати про долю переданого йому на підпис закону.

21 червня представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський накладе вето на закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК) парламенту через велику кількість порушень під час голосування за документ.

Як повідомлялося, законопроект про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради (№1098) було зареєстровано в парламенті у листопаді 2014 року кількома народними депутатами, зокрема і спікером ВР Андрієм Парубієм.

Депутати ухвалили документ у першому читанні 25 квітня 2019 року. Під час підготовки до другого читання до законопроекту надійшло понад 1600 поправок.

Законопроект покликаний законодавчо врегулювати повноваження парламенту щодо визначення статусу, порядку створення і діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій і спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення президента України з поста в порядку імпічменту. Підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю нардепів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються.

Документ визначає правовий статус цих комісій, їхні повноваження та організаційні засади діяльності. Серед іншого, законопроект встановлює порядок створення і організацію діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину.