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Зеленський звільнив трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України
Відповідні укази Зеленський підписав сьогодні.
Укази з’явилися на сайті Зеленського:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №486/2019
Про звільнення А.Загребельської з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №485/2019
Про звільнення В.Полюховича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №484/2019
Про звільнення А.Вовка з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого
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