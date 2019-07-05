ГПУ просить заарештувати майно Ющенка

Слідчий Генеральної прокуратури України просить суд заарештувати майно третього президента країни Віктора Ющенка, повідомив керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«У рамках розслідування кримінального впровадження за підозрою Ющенка в пособництві Януковичу в заволодінні Межигір'ям слідчий Генпрокуратури звернувся до суду з проханням накласти арешт на майно Ющенка», - сказав Горбатюк у коментарі агентству Інтерфакс-Україна в п'ятницю.

Він додав, що клопотання про накладення арешту до суду передано, але дату розгляду ще не призначено.

Раніше стало відомо, що Генпрокуратура повідомила Ющенку про підозру за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України у справі про виведення резиденції «Межигір'я» з державної власності в 2007 році. У ГПУ підтвердили, що Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції «Межигір'я» і будинком в с. Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

Як повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, 24 травня 2019 року під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 25 грудня 2015 року, було складено і відправлено письмове повідомлення про підозру Ющенку.

Ющенко підтвердив факт вручення підозри, але відкинув будь-які звинувачення і заявив про політичний підтекст цієї справи.