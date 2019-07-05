Інформація на сайті «Миротворець» не завадила Зеленському призначити нового голову Донецької ОДА

Указ про призначення Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації підписано сьогодні.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №482/2019:

Про призначення П. Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації

Призначити КИРИЛЕНКА Павла Олександровича головою Донецької обласної державної адміністрації.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

5 липня 2019 року

Раніше Українська правда повідомляла про П. Кириленка, зокрема, таке:

«Павло Кириленко. 33 роки, прокурор. Народився у 1986 році на Донеччині.

2008 року завершив навчання у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство». Працював в органах прокуратури Донеччини, Криму та Генеральній прокуратурі.

У вересні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко призначив Кириленка військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону…

У власності дружини є нерухомість, однак вся вона розташована в окупованій Горлівці. Родина орендує квартиру на 89,9 квадратних метрів у дружини власника ужгородських супермаркетів…

У базі «Миротворця» бойовиком так званої «ДНР» значиться чоловік на ім’я Євген Кириленко. Він на два роки старший за прокурора Павла Кириленка, має однакове з ним по батькові, та був зареєстрований в тій самій макіївській квартирі, що і Павло.

Судячи з імен та віку людей, які були прописані в цій квартирі, всі вони, ймовірно, є родичами. Євген Кириленко, якого «Миротворець» називає бойовиком, може бути старшим братом прокурора...

Батько прокурора є співвласником бізнесу, зареєстрованого в Єнакієвому. Компанія займається виробництвом будівельних металевих конструкцій».