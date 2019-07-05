ГПУ відновила справу проти «Юри Єнакїєвського»

Генеральна прокуратура заявляє, що скасувала постанови про закриття кримінального провадження стосовно колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка та просить знову оголосити його в розшук.

Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган, інформує Українська правда.

«Заступником Генерального прокурора 03.07.2019 скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18.03.2019 та 18.04.2019 про закриття кримінального провадження № 42015000000000207 за підозрою Іванющенка Ю.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, Аврамова І.І., Греся О.О. та Мельничука Б.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України», – заявляє Сарган.

Вона запевнила, що досудове розслідування триває.

Повідомляється, що голові Національної поліції Сергію Князєву «направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка та Аврамова».

Нагадаємо:

2 липня Українська правда з’ясувала, що Юрій Іванющенко зник з розшукових баз МВС. У Національній поліції підтвердили, що Іванющенко знятий з розшуку на підставі інформації з прокуратури Одеської області про закриття кримінальної справи стосовно Іванющенка.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало пояснив, що розшук може бути розпочатий знову в разі отримання нового доручення та відповідної постанови прокуратури.