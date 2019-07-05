Уряд «з радістю» призначив першого заступника міністра економічного розвитку главою Державної митної служби

Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є пропозиція підтримати кандидатуру Максима на призначення, і я з радістю підпишу рішення про призначення. Заперечень немає, рішення прийнято», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Раніше перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

Заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов став у лютому 2015 року. У листопаді 2016 року його призначили першим заступником міністра. До приходу у відомство він був співкеруючим партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.