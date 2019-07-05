Зеленського не лякає, що батьки нового голови Донецької ОДА – потенційні заручники бойовиків, а брат – сепаратист

Родина нового голови Донецької ОДА Павла Кириленка живе на окупованій території, з братом він не спілкується через політичні розбіжності, заявив Зеленський, представляючи чиновника 5 липня в Краматорську.

«Я бачив інформацію про те, що нібито брат Павла працює в «ДНР», служить тощо. Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми маємо про це пам’ятати… У Паші там сім’я: там його батьки, брат. Ми всі розуміємо, який зараз час. Батьки там живуть, вони вважають себе українцями, нікуди не хочуть переїжджати. Паша їм пропонував. Це їхній вибір. З братом він не спілкується через політичні розбіжності. Сам Павло поїхав з окупованої території і працює в Україні з перших днів окупації», – сказав Зеленський, повідомляє Радіо Свобода.

(фото сайту Зеленського)

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