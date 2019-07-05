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ЦВК зняла з виборів екс-заступника генпрокурора Кузьміна
Центральна виборча комісія на засіданні 5 липня скасувала реєстрацію кандидатом у депутати колишнього заступника генпрокурора часів Януковича Рената Кузьміна.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на ГМ «ОПОРА».
Кузьмін балотувався в Раду за списком «Опозиційної платформи — за життя» Медведчука-Бойка під номером 35.
Генпрокуратура підозрює Кузьміна у низці злочинів, зокрема у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Раніше ГПУ направила лист до ЦВК, в якому вказала, що Кузьмін не проживав останні 5 років на території України.
Ренат Кузьмін був заступником генерального прокурора з 2010 до 2013 року та заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони у 2013-2014 роках.
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