ЦВК зняла з виборів екс-заступника генпрокурора Кузьміна

Центральна виборча комісія на засіданні 5 липня скасувала реєстрацію кандидатом у депутати колишнього заступника генпрокурора часів Януковича Рената Кузьміна.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на ГМ «ОПОРА».

Кузьмін балотувався в Раду за списком «Опозиційної платформи — за життя» Медведчука-Бойка під номером 35.

Генпрокуратура підозрює Кузьміна у низці злочинів, зокрема у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Раніше ГПУ направила лист до ЦВК, в якому вказала, що Кузьмін не проживав останні 5 років на території України.

Ренат Кузьмін був заступником генерального прокурора з 2010 до 2013 року та заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони у 2013-2014 роках.