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Доба ООС: постраждали 6 українських військових
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 6 липня говориться:
«5 липня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
два рази поблизу ВОДЯНОГО – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;
двічі поряд БОГДАНІВКИ – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
околиці МИКОЛАЇВКИ – з великокаліберного кулемету;
три рази в районі населеного пункту ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
околиці МАР'ЇНКИ – з великокаліберного кулемету;
поблизу НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ – з гранатометів різних систем;
поряд КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету;
неподалік НОВОГНАТІВКИ – з протитанкового гранатомету;
околиці ПАВЛОПІЛЯ – з автоматичного гранатомету;
поблизу АВДІЇВКИ – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:
чотири рази в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу НОВОТОШКІВСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
п'ять разів околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
поряд ЗОЛОТОГО-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
неподалік ТРАВНЕВОГО – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
в районі населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:
неподалік населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з міномету калібру 82 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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