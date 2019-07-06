Доба ООС: постраждали 6 українських військових Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 6 липня говориться: «5 липня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: два рази поблизу ВОДЯНОГО – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї; двічі поряд БОГДАНІВКИ – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; околиці МИКОЛАЇВКИ – з великокаліберного кулемету; три рази в районі населеного пункту ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; околиці МАР'ЇНКИ – з великокаліберного кулемету; поблизу НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ – з гранатометів різних систем; поряд КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету; неподалік НОВОГНАТІВКИ – з протитанкового гранатомету; околиці ПАВЛОПІЛЯ – з автоматичного гранатомету; поблизу АВДІЇВКИ – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів: чотири рази в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу НОВОТОШКІВСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; п'ять разів околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї; поряд ЗОЛОТОГО-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм; неподалік ТРАВНЕВОГО – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету; в районі населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено. Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні один раз: неподалік населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з міномету калібру 82 мм. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 06 Июля 2019 07:56 Опубликовать Tweet





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