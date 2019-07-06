У Зеленського відмовилися пояснити, звідки у голові мадам Мендель з’являється інформація, яку вона потім ретранслює на весь світ

Мабуть, це медична таємниця.

Генеральна прокуратура незаконно вимагає від офісу Зеленського надати джерела інформації, якими користувалась речниця Зеленського Юлія Мендель, коли заявила, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу.

Відповідну заяву оприлюднила прес-cлужба ОПУ, повідомляє Українська правда.

«Порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК «Тимчасовий доступ до речей і документів». При цьому стаття 159 КПК встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. У зв’язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу Президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду», – ідеться у повідомленні.

Крім того, в ОП пояснили, що посилатися на статтю 93 КПК як законну підставу для збору доказів помилково.

«Підставою для спрямування запиту про витребування документів є розслідування слідчим кримінального провадження. Порядок розслідування кримінального провадження, згідно зі статтею 1 КПК України, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством. Таким чином, для здійснення будь-яких дій (зокрема витребування документів) слідчий має керуватися конкретною нормою КПК», – відповіли ГПУ з ОПУ.

Нагадаємо:

6 червня 2019 року в ефірі телеканалу «1+1» Мендель заявила, що нібито існують випадки, коли українські військові у відповідь на провокації бойовиків обстрілюють цивільні об’єкти, в результаті чого гинуть мирні жителі.

Через її заяву Мендель викликали на допит. Під час допиту речниця Зеленського відмовилась свідчити, заявивши, що допит політизований.

В ГПУ нагадали, що виступ Мендель відразу був розповсюджений проросійськими ЗМІ із твердженням про те, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в адміністрації Зеленського.

Також цю інформацію Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни з боку України.

4 липня слідчий прокуратури направив до ОП запит про надання інформації щодо спростування чи підтвердження публічних висловлювань речниці Зеленського.