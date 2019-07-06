Хамська поведінка нардепа Микитася не залишилась поза увагою ДБР: розпочато розслідування (відео)

Нардеп (депутатська група «Воля народу»), скандальний київський забудовник Микитась вибрався у народ з передвиборчим візитом показав себе у всій красі.

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом нападу народного депутата Максима Микитася (група «Воля народу») на голову селищної ради в с. Любечі Ріпкинського району Чернігівської області Сергія Пінчука.

«За попередньою інформацією, народний обранець увірвався до приміщення селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії та спричинив голові ради тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Тривають першочергові слідчі дії, зокрема огляд місця події.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України.

ДБР не називає прізвища парламентаря, що фігурує у провадженні. Проте, як повідомляє «UA: Чернігів», в Любечі сталася сутичка між нардепом і кандидатом в окрузі №206 Максимом Микитасем та головою ОТГ Сергієм Пінчуком.

Спочатку між Микитасем і Пінчуком виникла словесна перепалка, під час якої нардеп погрожував голові сільради в'язницею. Потім Микитась розбив об стіну мобільний телефон Пінчука.

Микитась заперечує побиття ним глави селищної ради, але підтверджує факт словесної перепалки між ними. «Люди, не вірте чуткам! Обматюкав я главу Любецької ОТГ Пінчука? Так! Бив я його? Ні!» - написав Микитась на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».