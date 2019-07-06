 

06 июля

11:14

Зеленський призначив голову Львівської ОДА

11:04

Хамська поведінка нардепа Микитася не залишилась поза увагою ДБР: розпочато розслідування (відео)

09:22

Наші морпіхи ліквідували начальника розвідки банди «Оплот»

08:40

У Зеленського відмовилися пояснити, звідки у голові мадам Мендель з’являється інформація, яку вона потім ретранслює на весь світ

07:56

Доба ООС: постраждали 6 українських військових

05 июля

23:24

ЦВК зняла з виборів екс-заступника генпрокурора Кузьміна

22:52

Суд повернув Семеніхіну посаду мера Конотопа

19:07

Зеленського не лякає, що батьки нового голови Донецької ОДА – потенційні заручники бойовиків, а брат – сепаратист

14:43

Уряд «з радістю» призначив першого заступника міністра економічного розвитку главою Державної митної служби

14:35

ГПУ відновила справу проти «Юри Єнакїєвського»

13:09

Інформація на сайті «Миротворець» не завадила Зеленському призначити нового голову Донецької ОДА

12:14

ГПУ просить заарештувати майно Ющенка

12:05

Зеленський звільнив трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України

11:48

Парубій вимагає від Зеленського негайно підписати закон про ТСК і імпічмент – бо вже запізно

10:01

На Донеччині люди погрожують блокувати з 1 серпня дорожній коридор з ОРДО — вимагають від бойовиків «режиму тиші»

09:25

ЦВК дозволила Лещенку називатися «слугою народу»

08:54

У кандидата від «Слуги народу» виявили кумівство з Медведчуком

08:07

Доба ООС: один український військовий загинув, шістьох поранено і травмовано

04 июля

19:35

Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій

19:23

Українські спецслужби захопили і вивезли з «ДНР» колишнього «командира ППО»

10:56

Голова АМКУ нарешті вирішив дізнатися, що таке СКМ Ахметова, яку він так палко захищав роками

08:19

ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва та Шарія

08:13

Доба ООС: поранено п’ятьох українських військовослужбовців

03 июля

18:56

Обвинуваченого в держзраді колишнього перекладача Гройсмана відпустили під домашній арешт

18:09

Передвиборча делегація ПАРЄ припинила роботу в Україні

07:54

«Неймовірні речі відбуваються»: Аваков надіслав до ЦВК листа щодо реєстрації Клюєва (документ)

07:17

Доба ООС: постраждав один український військовий

02 июля

20:29

На засіданні ТКГ у Мінську підтвердили необхідність «хлібного перемир'я»

18:04

Парубій скасував запрошення ПАРЄ на парламентські вибори

17:21

ЦВК про реєстрацію Клюєва і Шарія: «Суд знищив всі наші докази»

Зеленський призначив голову Львівської ОДА

Новим головою став юрист Маркіян Мальський.


Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації. Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті Зеленського, повідомляє Українська правда.

Іншим указом він звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.

Нагадаємо:

26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду Зеленський. Серед них був і Мальський.

Мальський – 34-річний юрист. Працює адвокатом в об'єднанні Arzinger, де очолює Західноукраїнську філію. До цього був юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer в Парижі.

З 2016 року – почесний консул Австрії у Львові. Є позаштатним радником голови Львівської облдержадміністрації з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також заступником голови Консультативної ради при прокуратурі Львівської області.

Член правління Української арбітражної асоціації та Координаційної ради регіонального офісу Європейської бізнес-асоціації.

У минулому скликанні Верховної Ради був помічником на громадських засадах депутата Михайла Хміля від «Батьківщини».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

06 Июля 2019 11:14

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (30)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (61)

Урочистого рукостискання від Зеленського (21)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 