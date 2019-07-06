Зеленський призначив голову Львівської ОДА

Новим головою став юрист Маркіян Мальський.

Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації. Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті Зеленського, повідомляє Українська правда.

Іншим указом він звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.

Нагадаємо:

26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду Зеленський. Серед них був і Мальський.

Мальський – 34-річний юрист. Працює адвокатом в об'єднанні Arzinger, де очолює Західноукраїнську філію. До цього був юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer в Парижі.

З 2016 року – почесний консул Австрії у Львові. Є позаштатним радником голови Львівської облдержадміністрації з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також заступником голови Консультативної ради при прокуратурі Львівської області.

Член правління Української арбітражної асоціації та Координаційної ради регіонального офісу Європейської бізнес-асоціації.

У минулому скликанні Верховної Ради був помічником на громадських засадах депутата Михайла Хміля від «Батьківщини».