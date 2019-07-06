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В ОБСЄ схвалили резолюцію про мілітаризацію РФ Криму, Чорного та Азовського морів

Постійний член делегації України у Парламентській асамблеї Організації безпеки й співробітництва Європи Рефат Чубаров повідомив, що попри шалений спротив росіян комітетом з політичних питань і безпеки була ухвалена резолюція щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного та Азовського морів.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Р. Чубарова у Facebook.

«Резолюція щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів, попри шалений спротив та галас росіян, схвалена», - заявив Чубаров.

Також він додав, що резолюція була підтримана 54 членами комітету, проти проголосували 6, ще 6 утримались.

Раніше комітет з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ відхилив поправку російської делегації, яка повинна була б виключити з тексту резолюції щодо Східної України та Криму слова про деокупацію Кримського півострову.


"ОБКОМ"

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06 Июля 2019 19:29

 

 

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