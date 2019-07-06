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Головою Закарпатської ОДА став кондитер
Зеленський призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
«Призначити Бондаренка Ігоря Самойловича головою Закарпатської обласної державної адміністрації», - йдеться в указі №492 від 5 липня.
Іншим указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови ОДА Івана Дурана.
Зеленський вже представив нового голову області на нараді в Закарпатській митниці в Ужгороді.
Ігор Бондаренко, 1964 р. н., уродженець Криму, підприємець з Мукачева, власник і засновник мережі кондитерських (ТМ «Торговий дім Бондаренко»).
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