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Зеленський: «Після виборів у нас буде своя прокуратура і більшість у Раді. Ми нікому нічого не залишимо»

Жодних сумнівів.


Зеленський зазначив, що у митників і прикордонників є місяць, щоб «виправитися» в питанні боротьби з контрабандою.

«Хочу звернутися до правоохоронних органів, усіх митників і всіх чиновників: я вважаю, що у вас у всіх правда є шанс виправитися, точно є така можливість. Країна точно буде іншою. Ми точно розуміємо, що нам зараз потрібен один місяць. Тобто я хочу всіх попередити, що відчуття, що у нас тільки новенький Баканов (в.о. голови СБУ Іван Баканов), а більше ніякі правоохоронні органи ми не контролюємо, - це відчуття пройде після виборів до Верховної Ради. Ми нікому нічого не залишимо», - сказав він на нараді з проблем контрабанди в суботу в Ужгороді, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зеленський підкреслив, що «у нас буде своя прокуратура, нормальні відносини з Нацполіцією». «Повірте мені, ми на це налаштовані, ми до цього готові, тому я вам всім пропоную почати працювати як нормальні люди. Не говорити про маленькі зарплати, не скаржитися, є такий час, коли можна стати всім дійсно без пафосних слів патріотами, просто стати професіоналами і просто працювати», - зазначив він.

Він також сказав, що якщо когось не влаштовують зарплати, то їм краще звільнятися зараз і шукати іншу роботу.

«Якось нам говорили, що буде долар по 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Але, як бачите, нічого не сталось. І без вас теж зможемо. Якщо хочете працювати - давайте разом, не хочете - звільняйтеся. Тому що коли у нас буде прокуратура, а всі розуміють, що буде після виборів до Верховної Ради, і коли у нас буде більшість, і всі це вже бачать і розуміють, що воно буде, то буде пізно», - заявив Зеленський.


"ОБКОМ"

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06 Июля 2019 20:30

 

 

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