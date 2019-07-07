Доба ООС: постраждали 5 наших військових, знищено трьох окупантів Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 7 липня говориться: «6 липня збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: два рази поблизу ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї; поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм; двічі неподалік МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; три рази околиці ПАВЛОПІЛЯ – з гранатометів різних систем; двічі в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу ВОДЯНОГО – з озброєння БМП та стрілецької зброї; два рази поряд ГНУТОВОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік СТАРОГНАТІВКИ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці ПІЩЕВИКА – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; в районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА – з великокаліберного кулемету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 10 разів: поблизу ХУТОРА ВІЛЬНОГО – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; поряд НОВОТОШКІВСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм; двічі неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; околиці ЗАЙЦЕВОГО – з гранатометів різних систем; поблизу НОВГОРОДСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; два рази поряд ПІВДЕННОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік СВІТЛОДАРСЬКА – з міномету калібру 120 мм; околиці населеного пункту ШУМИ – з протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 6 липня трьох окупантів знищено. Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: двічі поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні три рази: неподалік населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 82 мм; поряд НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з міномету калібру 120 мм; околиці ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 120 мм. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 07 Июля 2019 08:08 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « Война »: Наші морпіхи ліквідували начальника розвідки банди «Оплот»

06 Июля 2019 09:22 Доба ООС: постраждали 6 українських військових

06 Июля 2019 07:56 Доба ООС: один український військовий загинув, шістьох поранено і травмовано

05 Июля 2019 08:07 Доба ООС: поранено п’ятьох українських військовослужбовців

04 Июля 2019 08:13 Доба ООС: постраждав один український військовий

03 Июля 2019 07:17

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує? Запрошення на чергове засідання РНБО України (1) Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9) Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8) Повного зібрання підручників юридичного вишу (30) Червоного диплома юриста з золотими літерами (4) Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (62) Урочистого рукостискання від Зеленського (21) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ