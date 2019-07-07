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Доба ООС: постраждали 5 наших військових, знищено трьох окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 7 липня говориться:
«6 липня збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
два рази поблизу ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;
поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
двічі неподалік МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
три рази околиці ПАВЛОПІЛЯ – з гранатометів різних систем;
двічі в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу ВОДЯНОГО – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
два рази поряд ГНУТОВОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік СТАРОГНАТІВКИ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці ПІЩЕВИКА – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА – з великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:
поблизу ХУТОРА ВІЛЬНОГО – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
поряд НОВОТОШКІВСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
двічі неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
околиці ЗАЙЦЕВОГО – з гранатометів різних систем;
поблизу НОВГОРОДСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
два рази поряд ПІВДЕННОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік СВІТЛОДАРСЬКА – з міномету калібру 120 мм;
околиці населеного пункту ШУМИ – з протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 6 липня трьох окупантів знищено.
Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
двічі поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні три рази:
неподалік населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 82 мм;
поряд НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з міномету калібру 120 мм;
околиці ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 120 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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