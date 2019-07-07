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Радник Зеленського знає, як «відновити контроль» над Кримом: дати воду і створити комітет у Раді

Проте цього недостатньо: у комітеті ще треба створите два підкомітети.


Про це радник з економічних питань Зеленського, №20 у списку «Слуги народу» Данило Гетманцев заявив в ефірі телеканалу ATR, передає Еспресо.TV.

«У нас на сьогодні, можна сказати, ще не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я Вам можу сказати мою особисту позицію, тобто не виступаючи від імені когось іншого. Я вважаю, що вимикаючи водопостачання окупованим територіям ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це є не той метод, який треба використовувати для відновлення нашого контролю над нашими територіями», - зазначив Гетманцев.

Він додав, що після парламентських виборів «Слуга народу» ініціюватиме у Верховній Раді створення комітету з окупованих територій з двома підкомітетами, оскільки зусиль одного лиш профільного міністерства у цьому напрямку недостатньо, і вже на комітеті розглядатимуть усі нагальні питання, зокрема, і щодо проблем Криму.

Також Гетманцев високо оцінив застосування Зеленським у спілкуванні з Росією «політики невеликих кроків», яку він назвав «ефективною».

Слід наголосити, що заява радника Зеленського співпала у часі з дозволеним загарбниками мітингом у кримському місті Армянськ. 5 липня мешканці цього міста вимагали від України поновлення роботи Північно-Кримського каналу - з огляду, як казали виступаючі, «на катастрофічну екологічну ситуацію».


"ОБКОМ"

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07 Июля 2019 11:40

 

 

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