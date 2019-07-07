Зі списку «Слуги народу» видалили громадянина Росії і ще 6 кандидатів у нардепи

Сьогодні делегати з'їзду партії «Слуга Народу» проголосували за виключення з виборчого списку в загальнодержавному окрузі семи осіб, двоє з яких звернулися до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням.

Про це повідомила прес-секретар «Слуги народу» Євгенія Кравчук і вказала цю сімку:

«- Баланюк Юрій Вікторович (№ 164) – за власним бажанням;

- Боярчук Роман Михайлович (№ 71);

- Вітікач Віталій Вікторович (№ 177);

- Кавун Ольга Олександрівна (№ 78);

- Коробкова Олена Анатоліївна (№ 31) – за власним бажанням;

- Соколов Михайло Юрійович (№ 99) - (громадянин РФ – «Обком»);

- Рагімова Анастасія Борисівна (№ 170).

Підставами для виключення зі списку стали результати постпраймеріз, надана громадянами через партійний сайт інформація. 8 липня юристи партії звернуться до ЦВК для скасування реєстрації цих семи кандидатів», - додала Є. Кравчук.