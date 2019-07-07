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«Не травите Зеленского!»: пропагандисти РФ подивилися ролик з Зеленським «у ролі Добкіна-молодшого» і вирішили його захистити від насмішок

Кажуть, що то, по-перше, монтаж, а по-друге – що Зеленський вже втомився грати роль президента.


Феєрична поведінка Зеленського учора на засіданні в Ужгороді («відео нарізку» під назвою «Зеленський зіграв Добкіна-молодшого» передивилися вже більше 800 тисяч людей) не залишилася поза увагою відомих московських телепропагандистів. Цитуємо «МК» (мовою оригіналу):

«Скабеева заступилась за кривлявшегося на совещании Зеленского

Российская ведущая телепрограммы «60 минут» Ольга Скабеева встала на защиту украинского президента Владимира Зеленского, которого обвинили чуть ли не в употреблении наркотиков. Дело в том, что в Интернете появилось видео с совещания, на котором Зеленский якобы странно себя вел - гримасничал, обхватывал лоб руками, жадно поглощал воду. Но Скабеева заподозрила, что этот ролик - монтаж.

Сначала Скабеева поддалась всеобщему порыву высмеять Зеленского, который и правда как-то очень растрепанно выглядел на видео с совещания в Закарпатье.

«Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал)», - написала Скабеева в своем Instagram…

Через некоторое время Скабеева опубликовала новый ролик с участием Зеленского и заявила, что хочет встать на защиту украинского лидера.

«Трехминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях - эпичный монтаж», - констатировала российская журналистка. Она объяснила, что совещание в Ужгороде длилось более часа, и Зеленский был молодцом…

«То есть, человек и правда устал. Не травите Зеленского!!» - добавила Скабеева» (кінець цитати).

«Соловьев объяснил кривляние Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в Telegram прокомментировал видео с гримасничавшим на совещании президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что это может быть связано с тем, что Зеленский осознал, в какой ужас он ввязался на своем посту.

Сначала Соловьев спросил, виноваты ли «тяжелое похмелье» или «что похуже». «Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался» - добавил он. Также он считает, что судьба Зеленского будет зависеть от его качеств и талантов его команды» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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07 Июля 2019 15:59

 

 

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