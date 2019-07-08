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Доба ООС: один наш військовий загинув, трьох поранено
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 8 липня говориться:
«7 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
три рази поблизу ШИРОКИНОГО – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд БОГДАНІВКИ – з озброєння БМП;
тричі неподалік ВОДЯНОГО – з озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;
два рази околиці КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з гранатометів різних систем.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
два рази поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм;
поряд ПОПАСНА – з міномету калібру 120 мм;
неподалік ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 120 мм;
околиці МАЙОРСЬКА – з протитанкового ракетного комплексу;
поблизу ПІВДЕННОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 7 липня двох окупантів знищено.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поряд ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:
двічі неподалік населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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