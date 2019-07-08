Доба ООС: один наш військовий загинув, трьох поранено

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 8 липня говориться:

«7 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

три рази поблизу ШИРОКИНОГО – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд БОГДАНІВКИ – з озброєння БМП;

тричі неподалік ВОДЯНОГО – з озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;

два рази околиці КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

два рази поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм;

поряд ПОПАСНА – з міномету калібру 120 мм;

неподалік ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 120 мм;

околиці МАЙОРСЬКА – з протитанкового ракетного комплексу;

поблизу ПІВДЕННОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 7 липня двох окупантів знищено.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поряд ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

двічі неподалік населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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08 Июля 2019 07:49

 

 

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