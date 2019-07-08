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«Телеміст» каналів Медведчука і «Росія 24»: заяви та ультиматум

Анонсований телеміст за участю російського пропагандистського телеканалу «Росія 24» та телеканалу NewsOne з медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука – виключна провокація з боку Кремля, а дії власників телеканалів спрямовані на підрив національного суверенітету України.


Так на плани провести 12 липня телеміст відреагували у партіях «Європейська солідарність» Петра Порошенка та «Голос» Святослава Вакарчука, повідомляє Українська правда.

«Європейська солідарність» вважає, що даний проект – безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа, яку ми трактуємо як дії, які створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України… Вважаємо, що проведення так званого «телемосту» – виключна провокація з боку Кремля, ще один механізм впливу на українців під час виборчої кампанії. Мета Москви проста – через «розмови про мир» завести до Верховної Ради якомога більшу кількість проросійських депутатів, аби політично закріпити реванш у стінах Верховної Ради», - зазначили у «ЄС».

У партії закликали Службу безпеки України, Раду нацбезпеки і оборони України, Нацраду з питань телебачення і радіомовлення «дати миттєву реакцію щодо так званого «телемосту», анонсованого пропагандистським каналом Путіна».

«У разі відсутності такої реакції залишаємо за собою право на протест проти бездіяльності вказаних органів», - заявили у «ЄС».

У свою чергу у партії «Голос» зазначили, що анонсований «телеміст» є «телеміною».

«Це – загроза для національної безпеки. Інформаційна окупація України – така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій», - заявив лідер партії Святослав Вакарчук.

«Звертаємося до РНБО, СБУ та президента України із закликом дати належну правову та політичну оцінку таким діям власників каналу NewsOne та медіахолдингу «Новини», спрямованим на підрив національного суверенітету України», - йдеться у заяві «Голосу».

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у свою чергу заявив, що «реванш вже не просто «шкрябається в двері», а вже заходить в квартири українців через канали кума Путіна».

«Звертаюсь до журналістів та керівників каналу: згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста та анексував Крим. Згадайте - і відмовтесь від цього проекту. Не грайте на руку ворогу», - заявив глава уряду.

Об’єднані націоналісти вимагають, щоб президент України Володимир Зеленський адекватно відреагував на анонсований телеміст між російськими пропагандистами з телеканалу «Росія24» та пропагандистами з телеканалу Newsone. Про це заявив лідер партії «Національний Корпус» Андрій Білецький у блозі на «Українській правді».

«Мета цієї інформаційної диверсії – очевидна. Програма максимум – символічно поставити Україну в принизливу позу розкаяння і капітуляції перед силою РФ, додати Медведчуку балів перед виборами. Програма мінімум, якщо не вийде – показати, що ініціативи миру між Україною та РФ зривають «фашисти» і, знову ж-таки, додати балів Медведчуку перед виборами», - написав він.

Білецький наголосив, що «українським націоналістам, «нужно поговорить» з Зеленським.

«Ми даємо Володимиру Зеленському добу на адекватну (!!!) відповідь на інформаційний шабаш, який готує Кремль тут, у Києві. Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а Президента. Інакше відповідь «зеленим чоловічкам» Кремля почнуть давати «чорні чоловічки». Думай. Те.», - заявив він.

7 липня ведучий програми «Вести недели» на російському пропагандистському каналі «Росія 24» Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту «Треба поговорити», який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.


"ОБКОМ"

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08 Июля 2019 08:44

 

 

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