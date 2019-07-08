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Сьогодні у Маріїнському палаці - саміт Україна-ЄС
21-й саміт Україна–Європейський союз відбудеться 8 липня у Києві. Захід проходитиме у Маріїнському палаці в другій половині дня.
Як повідомляє Радіо Свобода, серед запрошених на цьогорічну зустріч – президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск. Останній напередодні побував разом з Зеленським на Донбасі.
Очікується, що лідери обговорять безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За результатами саміту буде ухвалено спільну заяву.