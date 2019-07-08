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Cуд залишив ГПУ місяць на завершення справи Новинського

Печерський суд Києва встановив Генпрокуратурі строк в один місяць на завершення досудового розслідування у справі щодо нардепа Вадима Новинського.


Про це повідомляє Судовий репортер з посиланням на ухвалу від 25 червня.

Справа стосується незаконного позбавлення волі помічника предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Олександра Драбинка у 2013 році. За версією слідства, це робилося з метою тиску на главу УПЦ МП, аби він зрікся влади на користь ставленика президента Януковича.

Окрім Новинського, у справі фігурують Янукович, екс-міністр МВС Захарченко і колишній начальник ГУМВС України в м. Києві Коряк.

Досудове розслідування триває з 21 травня 2014 року, тобто понад 5 років.

9 грудня 2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. З того часу минуло 2 роки і 7 місяців, але про підозру Новинському так і не повідомили, а справу не закрили.

В ухвалі зазначено, що прокурором в судовому засіданні не навів жодних аргументів про особливу складність справи, протидію розслідуванню чи інших даних про неможливість закінчення розслідування.

Суд вважає, що подальше розслідування справи і згадування в її контексті Новинського без прийняття рішень про притягнення до кримінальної відповідальності чи закриття справи є прямим та суттєвим втручанням в його права та законні інтереси.

Суд зробив висновок, що досудове розслідування з огляду на його тривалість є формальним і таким, що переслідує інші, аніж визначені законом, цілі, що свідчить про маніпулювання громадською думкою щодо причетності Новинського до скоєння злочинів.

Адвокат повідомив, що клопотання до ГПУ про закриття справи і дотримання розумних строків розслідування були проігноровані та обмежувались формальними відповідями про відсутність підстав для закриття з огляду на те, що Новинському офіційно про підозру не повідомлялося.

Відтак суд дав один місяць слідчому та прокурору Генеральної прокуратури на завершення розслідування і прийняття рішення: вручити Новинському підозру або закрити справу.


"ОБКОМ"

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08 Июля 2019 09:16

 

 

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