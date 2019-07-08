СБУ пропонує «заходи з припинення антиукраїнської діяльності» телеканалів Медведчука

Зокрема, Баканов пропонує невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України.

Прес-центр СБ України розповсюдив таку заяву:

«Щодо заходів з припинення антиукраїнської діяльності

07 липня 2019 року керівник російських державних телерадіоорганізацій ВДТРК та МІА «Россия сегодня» Д. Кисельов анонсував проведення 12.07.2019 в ефірах російського телеканалу «Росія» і українського каналу «NewsOne» телемарафону «Надо поговорить. Им», що набуло широкого суспільного резонансу.

З метою недопущення реалізації країною-агресором антиукраїнської інформаційної кампанії т.в.о. Служби безпеки України І. Баканов пропонує:

- ініціювати перед Президентом України, головою РНБОУ невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України, на якому відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.10.2018 № 2589-VIII (ініційовано СБ України у жовтні 2018 року) прийняти рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами «112 Україна» і «NewsOne», та ввести їх у дію відповідним Указом Президента України;

- звернутися до Голови ВР з проханням на найближчому засіданні Верховної Ради розглянути ситуацію щодо функціонування вказаних телеканалів до прийняття рішення Антимонопольним комітетом України щодо порушень антимонопольного законодавства в результаті придбання Тарасом Козаком телеканалів «NewsOne», «112 Україна» та «ZIK».

- СБУ поінформує керівників медіахолдингу «Новини» (телеканали «112 Україна», «NewsOne» та «ZIK») про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом «Росія» та іншими мовниками держави-агресора, які знаходяться під санкціями РНБОУ.

- Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення попередити вказані суб’єкти інформаційної діяльності про неприпустимість порушення ліцензійних вимог та чинного законодавства (співпраця з юридичними особами РФ, які перебувають у санаційному списку РНБО), що може стати підставою для застосування відносно них штрафних санкцій;

- ініціювати перед ВРУ закріплення на законодавчому рівні повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення приймати рішення щодо анулювання ліцензії на мовлення або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги без звернення до суду, якщо порушення не були усунені після застосування санкцій «оголошення попередження» та «стягнення штрафу», або у разі невиконання розпорядження державного регулятора у встановлені ним строки;

- ініціювати перед Антимонопольним комітетом України застосування заходів з демонополізації інформаційного простору з боку медіахолдингу «Новини».