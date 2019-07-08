Зеленський проводить нараду з приводу «телемосту» і вже записав звернення до українців, якими «маніпулюють»

Зеленський проводить нараду і найближчим часом ухвалить рішення, спрямоване на захист інформаційного простору.

Про це повідомив представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

«Насамперед хочу повідомити, сьогодні з самого ранку ще триває нарада в Президента України щодо ситуації, яка склалася... Хочу запевнити всіх, що найближчим часом Президент України прийме рішення, яке спрямоване на захист національної, в тому числі, інформаційної безпеки України», - розповів Стефанчук.

Він наголосив, що Зеленський докладе всіх зусиль, щоб припинити спроби будь-якого розпалювання агресії та ворожнечі, припинить це одразу «на корню».

«Я також погоджуюся з тим, що для цього потрібна загальна співпраця, а не поділ нас на правильних і неправильних, тих чи інших, наприклад, лунало, що хтось бере кращі практики Януковича. Я не думаю, що це зовсім справедливо, оскільки ці практики продовжувалися і його наступником», - сказав Стефанчук.

Сам Зеленський оприлюднив у Facebook відеозвернення, де пояснює, що українцями «маніпулюють», а також звернувся до Путіна з пропозицією «поговорити» у Мінську за участі керівників США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Як вже повідомлялося, російський пропагандист Дмитро Кисельов анонсував, телеміст під назвою «Надо поговорить» 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського «Росія 24».