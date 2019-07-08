Зеленський не встиг вчасно прийняти рішення щодо закону про імпічмент – бо Порошенко теж так робив

Відповідь Зеленського щодо закону про Тимчасові слідчі комісії з розділом про імпічмент буде найближчим часом.

Про це заявив представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, закон про ТСК потребує додаткового часу для вивчення.

Зеленський «розуміє складність і важливість прийнятого закону і потребує ще певного часу для вивчення. Рішення буде оприлюднено найближчим часом. Я запевняю, що відповідь щодо цього закону буде дана найближчим часом», - заявив Стефанчук.

Він також наголосив, що президент Петро Порошенко також брав додатковий час для вивчення закону: «Деякі закони пролежали без підпису президента більше двох з половиною років. Таких листів і звернень до АП щодо негайного підписання ми чомусь у канцелярії не бачили».

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