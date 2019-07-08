 

08 июля

16:18

Віце-прем'єра з питань європейської інтеграції України не пустили на саміт Україна-ЄС

15:56

Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ

15:14

ГПУ викликала на допит власника телеканалу NewsOne та ведучого

14:53

Справу Єфремова перенесли до Києва

14:31

Головний «слуга народу» пояснив, чому кум дружини Медведчука залишився у списку кандидатів

13:26

Телеканал Медведчука скасував «міст» з Росією

13:16

Зеленський не встиг вчасно прийняти рішення щодо закону про імпічмент – бо Порошенко теж так робив

12:45

Зеленський проводить нараду з приводу «телемосту» і вже записав звернення до українців, якими «маніпулюють»

12:22

СБУ пропонує «заходи з припинення антиукраїнської діяльності» телеканалів Медведчука

10:58

Тимошенко: «телеміст» з Росією побудував Порошенко, а Зеленському треба негайно діяти

10:03

У ЦВК заявили про виграну в суді апеляцію: повторного жеребкування партій не буде – будуть вибори

09:16

Cуд залишив ГПУ місяць на завершення справи Новинського

08:55

Сьогодні у Маріїнському палаці - саміт Україна-ЄС

08:44

«Телеміст» каналів Медведчука і «Росія 24»: заяви та ультиматум

07:49

Доба ООС: один наш військовий загинув, трьох поранено

07 июля

16:34

Колишній «регіонал» став головою Луганської ОДА

16:22

В ОБСЄ ухвалили резолюцію проти «Турецького потоку» і «Північного потоку-2»

15:59

«Не травите Зеленского!»: пропагандисти РФ подивилися ролик з Зеленським «у ролі Добкіна-молодшого» і вирішили його захистити від насмішок

13:42

Зі списку «Слуги народу» видалили громадянина Росії і ще 6 кандидатів у нардепи

11:40

Радник Зеленського знає, як «відновити контроль» над Кримом: дати воду і створити комітет у Раді

08:25

Кандидат у нардепи від «Слуги народу» нарешті визнав своє ізраїльське громадянство

08:08

Доба ООС: постраждали 5 наших військових, знищено трьох окупантів

06 июля

20:30

Зеленський: «Після виборів у нас буде своя прокуратура і більшість у Раді. Ми нікому нічого не залишимо»

19:40

Головою Закарпатської ОДА став кондитер

19:29

В ОБСЄ схвалили резолюцію про мілітаризацію РФ Криму, Чорного та Азовського морів

11:14

Зеленський призначив голову Львівської ОДА

11:04

Хамська поведінка нардепа Микитася не залишилась поза увагою ДБР: розпочато розслідування (відео)

09:22

Наші морпіхи ліквідували начальника розвідки банди «Оплот»

08:40

У Зеленського відмовилися пояснити, звідки у голові мадам Мендель з’являється інформація, яку вона потім ретранслює на весь світ

07:56

Доба ООС: постраждали 6 українських військових

Зеленський не встиг вчасно прийняти рішення щодо закону про імпічмент – бо Порошенко теж так робив

Відповідь Зеленського щодо закону про Тимчасові слідчі комісії з розділом про імпічмент буде найближчим часом.


Про це заявив представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, закон про ТСК потребує додаткового часу для вивчення.

Зеленський «розуміє складність і важливість прийнятого закону і потребує ще певного часу для вивчення. Рішення буде оприлюднено найближчим часом. Я запевняю, що відповідь щодо цього закону буде дана найближчим часом», - заявив Стефанчук.

Він також наголосив, що президент Петро Порошенко також брав додатковий час для вивчення закону: «Деякі закони пролежали без підпису президента більше двох з половиною років. Таких листів і звернень до АП щодо негайного підписання ми чомусь у канцелярії не бачили».

ДИВ. ТАКОЖ: Парубій вимагає від Зеленського негайно підписати закон про ТСК і імпічмент – бо вже запізно


"ОБКОМ"

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08 Июля 2019 13:16

 

 

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