Телеканал Медведчука скасував «міст» з Росією

Виявляється, на телеканалі думали, що їхня співпраця з кремлівськими пропагандистами нікого в Україні не обурить.

Телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву NewsOne.

Телеканал заявив, що скасував телеміст через «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких». Також в NewsOne заявили, що причиною скасування стали можливі акції протесту біля будівлі.

«Тому телеканал NEWSONE повідомляє про те, що у зв'язку з інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені у передвиборній кампанії низки українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону «Нужно поговорить». Ми хочемо, щоб в Україні настав мир, але є сили, які представляють партію війни, яким це вкрай невигідно», - заявили на каналі.