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Головний «слуга народу» пояснив, чому кум дружини Медведчука залишився у списку кандидатів
Просто це «досить давня історія».
Кандидат у нардепи зі списку «Слуги народу» (№ 22), бізнесменАндрій Холодов є кумом дружини голови політради «Опозиційної платформи - За життя» Віктора Медведчука Оксани Марченко, але це не є підставою для виключення його з виборчого списку партії, вважає голова партії Дмитро Разумков.
«Наскільки мені відомо, він є кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливості заради. І ця інформація, на мій погляд, не мала бути основоположною для включення чи виключення людей зі списку у зв'язку з їхніми зв'язками з тими чи іншими українськими політиками або тими людьми, які себе такими вважають», - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.
«Плюс, наскільки мені відомо, це сталося не зараз. Це досить давня історія. Тому я не думаю, що це мало стати основним пунктом для виключення людини зі списку», - додав він.
Разумков зазначив, що саме таке рішення ухвалила відповідна комісія партії, тому кандидатуру Холодова не розглядали на з'їзді партії 7 липня.
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