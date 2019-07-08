Справу Єфремова перенесли до Києва

Розгляд справи екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого обвинувачують у вчиненні державної зради, перенесли у Київ.

Прес-служба Верховного суду України в коментарі Українській правді повідомила: «Апеляційну скаргу з приводу строків тримання під вартою Єфремова буде розглядати Київський апеляційний суд. Таке рішення сьогодні виніс Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду».

Адвокат Єфремова Євген Солодко у коментарі УП зазначив: «19 червня Єфремову продовжили термін тримання під вартою до 17 серпня. Напередодні Конституційний суд скасував норму, по якій було неможливо оскаржувати продовження тримання під вартою, якщо справа знаходиться у суді. Звичайно, ми одразу цим скористалися і направили скаргу до Луганського апеляційного суду.

Але сталося так, що у них просто не вистачає суддів. Тому Луганський апеляційний суд направив подання до Верховного суду з проханням визначити інший апеляційний суд в країні, який буде розглядати нашу апеляційну справу. Визначили, що буде розглядати Київський апеляційний суд.

Коли це буде – невідомо. Треба певний час. Я думаю, ми будемо прохати застосувати відеоконференцзв’язок, бо навіщо його (Єфремова, – ред.) етапувати по такій спеці.

Ми в апеляції написали, що оскаржуємо продовження і кажемо про те, що це політична справа, з самого початку надумана. Вважаємо, що жоден запобіжний захід до Єфремова не повинен застосуватися».

30 липня 2016 року екс-голову фракції «Партія регіонів» Олександра Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації «ЛНР», а також незаконному заволодіння майном «Луганськвугілля».

1 серпня 2016 року Єфремова взяли під варту.

Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, до 22 червня. 19 червня запобіжний захід Єфремову продовжили до 17 серпня.