ГПУ викликала на допит власника телеканалу NewsOne та ведучого

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

У Facebook Луценко написав сьогодні таке:

«В зв‘язку з намірами телеканалу «НьюзВан» провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України.

Причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс, - викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів».

Луценко також зазначив, що «скасування ефіру не відміняє підготовку до скоєння злочину».