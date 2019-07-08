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Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ
Указ про це підписано сьогодні.
«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №496/2019
Про звільнення М.Ніжнік з посади першого заступника Голови Антимонопольного комітету України — державного уповноваженого
Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» постановляю:
Звільнити НІЖНІК Марію Володимирівну з посади першого заступника Голови Антимонопольного комітету України — державного уповноваженого
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
8 липня 2019 року».
ДИВ. ТАКОЖ: Зеленський звільнив трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України
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