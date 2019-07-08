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Віце-прем'єра з питань європейської інтеграції України не пустили на саміт Україна-ЄС

Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили до Маріїнського палацу в Києві для участі в саміті Україна-ЄС.


«Від уряду було офіційне представлення Офісу президента з переліком тих осіб, які будуть представлені від уряду. Що змінилося між п'ятницею і сьогодні? Я маю підстави вважати, що це рішення було нав'язано Офісу президента з боку глави уряду. Як на мене, це свідчить про саботаж реальної роботи в європейській інтеграції», - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству Інтерфакс-Україна в понеділок.

Віце-прем'єр допускає, що ця ситуація може бути пов'язана з результатами урядової наради, яка відбулась у п'ятницю.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що безліч рішень, які сьогодні ухвалюватимуться на саміті, було підготовлено за активної та безпосередньої участі офісу європейської та євроатлантичної інтеграції та її особисто.

«Видно, з Офісу президента також ніхто не наполягав на тому, що профільний віце-прем'єр має бути там. Для мене це сигнал того, що ми переходимо в площину гасел», - додала вона.

Віце-прем'єр зазначила, що для європейських інституцій важлива спадковість проведених в Україні реформ, але такі ситуації свідчать, що політичної волі в України на це немає.

Зокрема, Климпуш-Цинцадзе зазначила, що поки що не спілкувалася ні з ким із міжнародних партнерів стосовно цієї ситуації, але заявила, що вони були здивовані, побачивши, що профільного віце-прем'єра не пускають на захід.


"ОБКОМ"

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08 Июля 2019 16:18

 

 

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