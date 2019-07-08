 

08 июля

20:59

Секретар РНБО дійшов висновку: телеміст скасовано – інформвійна продовжується

18:59

Заява саміту Україна - ЄС: «Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу рейсу MH17»

18:46

Зеленський хоче почати відбудувати міст у Станиці Луганській – не чекаючи демонтажу бойовиками своїх укріплень

18:31

На саміті Україна-ЄС підписано декілька угод на 127 млн євро

18:14

Вже колишній кандидат від «Слуги народу» заявляє, що її виключили зі списку партії за «позицію щодо ПриватБанку», скаржиться на погрози і «шавок»

16:18

Віце-прем'єра з питань європейської інтеграції України не пустили на саміт Україна-ЄС

15:56

Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ

15:14

ГПУ викликала на допит власника телеканалу NewsOne та ведучого

14:53

Справу Єфремова перенесли до Києва

14:31

Головний «слуга народу» пояснив, чому кум дружини Медведчука залишився у списку кандидатів

13:26

Телеканал Медведчука скасував «міст» з Росією

13:16

Зеленський не встиг вчасно прийняти рішення щодо закону про імпічмент – бо Порошенко теж так робив

12:45

Зеленський проводить нараду з приводу «телемосту» і вже записав звернення до українців, якими «маніпулюють»

12:22

СБУ пропонує «заходи з припинення антиукраїнської діяльності» телеканалів Медведчука

10:58

Тимошенко: «телеміст» з Росією побудував Порошенко, а Зеленському треба негайно діяти

10:03

У ЦВК заявили про виграну в суді апеляцію: повторного жеребкування партій не буде – будуть вибори

09:16

Cуд залишив ГПУ місяць на завершення справи Новинського

08:55

Сьогодні у Маріїнському палаці - саміт Україна-ЄС

08:44

«Телеміст» каналів Медведчука і «Росія 24»: заяви та ультиматум

07:49

Доба ООС: один наш військовий загинув, трьох поранено

07 июля

16:34

Колишній «регіонал» став головою Луганської ОДА

16:22

В ОБСЄ ухвалили резолюцію проти «Турецького потоку» і «Північного потоку-2»

15:59

«Не травите Зеленского!»: пропагандисти РФ подивилися ролик з Зеленським «у ролі Добкіна-молодшого» і вирішили його захистити від насмішок

13:42

Зі списку «Слуги народу» видалили громадянина Росії і ще 6 кандидатів у нардепи

11:40

Радник Зеленського знає, як «відновити контроль» над Кримом: дати воду і створити комітет у Раді

08:25

Кандидат у нардепи від «Слуги народу» нарешті визнав своє ізраїльське громадянство

08:08

Доба ООС: постраждали 5 наших військових, знищено трьох окупантів

06 июля

20:30

Зеленський: «Після виборів у нас буде своя прокуратура і більшість у Раді. Ми нікому нічого не залишимо»

19:40

Головою Закарпатської ОДА став кондитер

19:29

В ОБСЄ схвалили резолюцію про мілітаризацію РФ Криму, Чорного та Азовського морів

На саміті Україна-ЄС підписано декілька угод на 127 млн євро

На саміті Україна-ЄС у понеділок у Києві було підписано п'ять документів про співпрацю між Києвом і Брюсселем.


За інформацією агентства Інтерфакс-Україна, було підписано угоду, що передбачає фінансування другої фази проекту U-LEAD в Україні, спрямованої на залучення допомоги ЄС для стимулювання реалізації реформи децентралізації. Передбачається, що загальний внесок ЄС у рамках угоди становить EUR40 млн.

Також підписано угоду про фінансування заходів із підтримки України в реалізації ключових реформ та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині щодо Зони вільної торгівлі (ЗВТ), зокрема у сферах, що стосуються сільського господарства, довкілля, енергетики, державних закупівель, ділового та інвестиційного клімату, торгівлі, трудових відносин. Так, загальний внесок ЄС становить EUR44 млн.

Крім того, сторони підписали угоду про фінансування другої фази «Антикорупційної ініціативи» з загальним бюджетом EUR22,9 млн. Проект спрямований, зокрема, на посилення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних установ.

Ще одна підписана угода - щодо підтримки громадянського суспільства та культури - передбачає залучення фінансування ЄС розміром EUR10 млн для підвищення можливостей організацій громадянського суспільства та закладів культури.

Сторони також підписали додаткову угоду про внесення змін до Угоди про фінансування програми підтримки ЄС для сходу України на виділення додаткових EUR10 млн. Так, допомогу буде спрямовано на забезпечення поліпшення доступу до адміністративних і соціальних послуг для переселенців, зокрема в зоні, прилеглій до лінії зіткнення; на заходи, спрямовані на розвиток мікро-, малих і середніх підприємств; підтримку секторальних реформ і структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та критичної інфраструктури.


"ОБКОМ"

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08 Июля 2019 18:31

 

 

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