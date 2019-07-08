На саміті Україна-ЄС підписано декілька угод на 127 млн євро

На саміті Україна-ЄС у понеділок у Києві було підписано п'ять документів про співпрацю між Києвом і Брюсселем.

За інформацією агентства Інтерфакс-Україна, було підписано угоду, що передбачає фінансування другої фази проекту U-LEAD в Україні, спрямованої на залучення допомоги ЄС для стимулювання реалізації реформи децентралізації. Передбачається, що загальний внесок ЄС у рамках угоди становить EUR40 млн.

Також підписано угоду про фінансування заходів із підтримки України в реалізації ключових реформ та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині щодо Зони вільної торгівлі (ЗВТ), зокрема у сферах, що стосуються сільського господарства, довкілля, енергетики, державних закупівель, ділового та інвестиційного клімату, торгівлі, трудових відносин. Так, загальний внесок ЄС становить EUR44 млн.

Крім того, сторони підписали угоду про фінансування другої фази «Антикорупційної ініціативи» з загальним бюджетом EUR22,9 млн. Проект спрямований, зокрема, на посилення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних установ.

Ще одна підписана угода - щодо підтримки громадянського суспільства та культури - передбачає залучення фінансування ЄС розміром EUR10 млн для підвищення можливостей організацій громадянського суспільства та закладів культури.

Сторони також підписали додаткову угоду про внесення змін до Угоди про фінансування програми підтримки ЄС для сходу України на виділення додаткових EUR10 млн. Так, допомогу буде спрямовано на забезпечення поліпшення доступу до адміністративних і соціальних послуг для переселенців, зокрема в зоні, прилеглій до лінії зіткнення; на заходи, спрямовані на розвиток мікро-, малих і середніх підприємств; підтримку секторальних реформ і структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та критичної інфраструктури.