Зеленський хоче почати відбудувати міст у Станиці Луганській – не чекаючи демонтажу бойовиками своїх укріплень

У нього є «ідеї і гроші», і йому «нічого не треба від тієї сторони».

Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській, якщо протягом тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж бетонних укріплень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час спільної з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером прес-конференції в Києві.

«Обидві сторони розвели (війська – УНІАН), потім ми запропонували будівництво цього мосту, нам нічого не треба від тієї сторони. Ми готові, у нас є гроші - є гроші в бюджеті, є пропозиції наших західних партнерів. Але для того, щоб побудувати міст, треба щоб та сторона демонтувала бетонні укріплення. Вони сказали на останньому «Мінську», що їм на це технічно буде потрібно десь 8-10 днів», – заявив він.

Водночас Зеленський зауважив, що українська сторона готова до демонтажу своїх укріплень дуже швидко, за дві-три доби, але це має бути паралельний процес.

«Ми будемо недовго чекати, у нас немає часу. Ви б бачили, що там з людьми відбувається, як вони плачуться, вони нас дуже просили це зробити… Тому я вам чесно скажу, ми будемо чекати тиждень, максимум 8 днів, і якщо ми не побачимо демонтажу з тієї сторони, ми почнемо будувати міст. Я думаю, що ми до цього готові. Будувати можуть цивільні люди. У нас є ідеї, як це дуже швидко зробити. Ми пообіцяли людям, що впродовж місяця ми побудуємо і вирішимо це питання», - наголосив Зеленський.