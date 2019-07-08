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Секретар РНБО дійшов висновку: телеміст скасовано – інформвійна продовжується
Олександр Данилюк провів нараду щодо інформаційної безпеки.
Про це він написав сьогодні ввечері Facebook :
«Щойно за дорученням Президента провів нараду щодо інформаційної безпеки.
Державні органи, зокрема СБУ та Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору.
Додаткові деталі не можемо надати через таємність.
«Ньюзваном» скасовано так званий «телеміст», але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота продовжується».
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