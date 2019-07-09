Дoба ООС: знищено двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 9 липня говориться:

«8 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

два рази поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі неподалік МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

околиці КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

поблизу ЧЕРМАЛИКА – зі станкового протитанкового гранатомету;

поряд БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

тричі поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм;

поряд ПІВДЕННОГО – з міномету калібру 120 мм;

неподалік МАЙОРСЬКА – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».