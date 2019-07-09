 

09 июля

10:50

Апеляційний суд визнав незаконним підвищення ціни на газ і тепло у 2016 році

10:38

Протягом двох років на імітацію «захисту інформаційного простору» Мінстець витратило 400 млн бюджетних гривень

09:54

Московські організатори «телемосту посмішок і щастя» хотіли показати всю підлість і огидність «загадкової російської душі»

08:08

Дoба ООС: знищено двох окупантів

08 июля

20:59

Секретар РНБО дійшов висновку: телеміст скасовано – інформвійна продовжується

18:59

Заява саміту Україна - ЄС: «Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу рейсу MH17»

18:46

Зеленський хоче почати відбудувати міст у Станиці Луганській – не чекаючи демонтажу бойовиками своїх укріплень

18:31

На саміті Україна-ЄС підписано декілька угод на 127 млн євро

18:14

Вже колишній кандидат від «Слуги народу» заявляє, що її виключили зі списку партії за «позицію щодо ПриватБанку», скаржиться на погрози і «шавок»

16:18

Віце-прем'єра з питань європейської інтеграції України не пустили на саміт Україна-ЄС

15:56

Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ

15:14

ГПУ викликала на допит власника телеканалу NewsOne та ведучого

14:53

Справу Єфремова перенесли до Києва

14:31

Головний «слуга народу» пояснив, чому кум дружини Медведчука залишився у списку кандидатів

13:26

Телеканал Медведчука скасував «міст» з Росією

13:16

Зеленський не встиг вчасно прийняти рішення щодо закону про імпічмент – бо Порошенко теж так робив

12:45

Зеленський проводить нараду з приводу «телемосту» і вже записав звернення до українців, якими «маніпулюють»

12:22

СБУ пропонує «заходи з припинення антиукраїнської діяльності» телеканалів Медведчука

10:58

Тимошенко: «телеміст» з Росією побудував Порошенко, а Зеленському треба негайно діяти

10:03

У ЦВК заявили про виграну в суді апеляцію: повторного жеребкування партій не буде – будуть вибори

09:16

Cуд залишив ГПУ місяць на завершення справи Новинського

08:55

Сьогодні у Маріїнському палаці - саміт Україна-ЄС

08:44

«Телеміст» каналів Медведчука і «Росія 24»: заяви та ультиматум

07:49

Доба ООС: один наш військовий загинув, трьох поранено

07 июля

16:34

Колишній «регіонал» став головою Луганської ОДА

16:22

В ОБСЄ ухвалили резолюцію проти «Турецького потоку» і «Північного потоку-2»

15:59

«Не травите Зеленского!»: пропагандисти РФ подивилися ролик з Зеленським «у ролі Добкіна-молодшого» і вирішили його захистити від насмішок

13:42

Зі списку «Слуги народу» видалили громадянина Росії і ще 6 кандидатів у нардепи

11:40

Радник Зеленського знає, як «відновити контроль» над Кримом: дати воду і створити комітет у Раді

08:25

Кандидат у нардепи від «Слуги народу» нарешті визнав своє ізраїльське громадянство

Дoба ООС: знищено двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 9 липня говориться:

«8 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

два рази поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі неподалік МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

околиці КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

поблизу ЧЕРМАЛИКА – зі станкового протитанкового гранатомету;

поряд БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

тричі поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм;

поряд ПІВДЕННОГО – з міномету калібру 120 мм;

неподалік МАЙОРСЬКА – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

09 Июля 2019 08:08

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (30)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (64)

Урочистого рукостискання від Зеленського (23)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 