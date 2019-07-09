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Московські організатори «телемосту посмішок і щастя» хотіли показати всю підлість і огидність «загадкової російської душі»

Це, виявляється, мало бути «свято»: розказати українцям, що росіяни 5 років не тільки їх вбивають і радіють з цього приводу, але і щось їли та вдягали впродовж цього часу.


Телеведучий каналу «Росія 1» Андрій Малахов звернувся до Зеленського з приводу скасування «телемосту», повідомляє РБК. Цитуємо мовою оригіналу звернення цієї неперевершеної моральної повтори:

«Малахов записал видеообращение, которое опубликовал в Instagram. По словам телеведущего, он не мог себе представить, что идея провести «гуманитарный телемост» закончится угрозами в адрес журналистов…

«Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста — это показать и рассказать людям, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, когда мы не общаемся между собой», — рассказал ведущий.

При этом он добавил, что организаторы телемоста хотели сделать из этого события «праздник улыбок и счастья» (кінець цитати).

Від «Обкому»: «Свято посмішок та щастя» для українців настане тоді, коли телевізійників РФ будуть судити як поплічників вбивць і окупантів.


"ОБКОМ"

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09 Июля 2019 09:54

 

 

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