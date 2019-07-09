Протягом двох років на імітацію «захисту інформаційного простору» Мінстець витратило 400 млн бюджетних гривень

З 2017 року Міністерство інформаційної політики за бюджетною програмою «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» витратило 401 мільйон гривень.

Про це йдеться в звітах державного казначейства, повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, інформує Економічна правда.

У 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень.

Минулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.

Цього року на захист інформаційного простору встигли витратити 9,1 мільйона. Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів. Загальні витрати на Мінінфорполітики сягнуть 545 мільйонів гривень.

Згідно зі звітом про виконання бюджетної програми минулого року, найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на:

- виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;

- розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;

- проведення різноманітних публічних заходів як в Україні, так і за її межами, у тому числі медіа-мостів - 51,5 млн грн.

У звіті міністерство зазначає, що протягом 2018 року «на належному рівні організувало проведення заходів щодо захисту інформаційного простору». А саме провело обговорення питання інформаційної безпеки на міжнародному рівні, а також створило базу навчальних матеріалів із медіаграмотності.

В прикордонних містах організовувало фестивалі та виставки, перегляди патріотичних фільмів.

З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї.