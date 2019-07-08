Зеленський підписав указ про покращення Інтернету

Сьогодні оприлюднено указ №497/2019 від 8 липня «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету».

В указі говориться:

«З метою забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь, надання широкосмугового доступу до Інтернету, отримання повсюдно громадянами України переваг та можливостей цифрового світу, насамперед у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії постановляю:

1. Затвердити заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету (додаються).

2. Кабінету Міністрів України у взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, забезпечити:

здійснення заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету, затверджених цим Указом, та щомісячне інформування Президента України про стан їх виконання;

прийняття актів, необхідних для реалізації цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

8 липня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 липня 2019 року № 497/2019

ЗАХОДИ

з покращення доступу до мобільного Інтернету

1. Визначити до 1 серпня 2019 року умови сумісного функціонування радіоелектронних засобів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України із радіоелектронними засобами мереж мобільного зв’язку третього та четвертого поколінь загальних користувачів радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 790 - 960 МГц.

2. Вжити до 1 серпня 2019 року заходів щодо вивільнення радіочастотного ресурсу України у діапазоні радіочастот 790 - 862 МГц для впровадження систем рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь.

3. Визначити до 1 жовтня 2019 року строки та умови вивільнення радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 880 - 915 МГц, 925 - 960 МГц спеціальними користувачами радіочастотного ресурсу України.

4. Вжити до 1 жовтня 2019 року заходів щодо усунення фрагментації радіочастотного ресурсу України у діапазонах радіочастот 824 - 960 МГц для впровадження систем рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь.

5. Сприяти впровадженню нових радіотехнологій третього та/або четвертого поколінь, у тому числі шляхом:

зміни Плану використання радіочастотного ресурсу України у разі прийняття рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології;

видачі та переоформлення в установленому порядку на об’єктивній, пропорційній та прозорій основі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України в діапазоні 790 - 960 МГц, забезпечивши гармонізоване з Європейським Союзом використання радіочастот у зазначеному діапазоні та конкурентні умови на ринку надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН»