 

09 июля

18:27

Міністру Насалику повідомили про підозру

18:03

Зеленський підписав указ про «ефективну» боротьбу з контрабандою і корупцією на митниці

17:32

Одеський суд повністю виправдав мера Труханова

17:20

НАБУ та СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна

16:32

Зеленський повернув Безсмертного до «мінського процесу»

16:21

Заступник голови фракції БПП побачила свій рейтинг – і знялася з виборів

16:06

В уряді спростували новину про затримання глави Фонду держмайна (фото)

15:24

Зеленський підписав указ про покращення Інтернету

10:50

Апеляційний суд визнав незаконним підвищення ціни на газ і тепло у 2016 році

10:38

Протягом двох років на імітацію «захисту інформаційного простору» Мінстець витратило 400 млн бюджетних гривень

09:54

Московські організатори «телемосту посмішок і щастя» хотіли показати всю підлість і огидність «загадкової російської душі»

08:08

Дoба ООС: знищено двох окупантів

08 июля

20:59

Секретар РНБО дійшов висновку: телеміст скасовано – інформвійна продовжується

18:59

Заява саміту Україна - ЄС: «Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу рейсу MH17»

18:46

Зеленський хоче почати відбудувати міст у Станиці Луганській – не чекаючи демонтажу бойовиками своїх укріплень

18:31

На саміті Україна-ЄС підписано декілька угод на 127 млн євро

18:14

Вже колишній кандидат від «Слуги народу» заявляє, що її виключили зі списку партії за «позицію щодо ПриватБанку», скаржиться на погрози і «шавок»

16:18

Віце-прем'єра з питань європейської інтеграції України не пустили на саміт Україна-ЄС

15:56

Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ

15:14

ГПУ викликала на допит власника телеканалу NewsOne та ведучого

14:53

Справу Єфремова перенесли до Києва

14:31

Головний «слуга народу» пояснив, чому кум дружини Медведчука залишився у списку кандидатів

13:26

Телеканал Медведчука скасував «міст» з Росією

13:16

Зеленський не встиг вчасно прийняти рішення щодо закону про імпічмент – бо Порошенко теж так робив

12:45

Зеленський проводить нараду з приводу «телемосту» і вже записав звернення до українців, якими «маніпулюють»

12:22

СБУ пропонує «заходи з припинення антиукраїнської діяльності» телеканалів Медведчука

10:58

Тимошенко: «телеміст» з Росією побудував Порошенко, а Зеленському треба негайно діяти

10:03

У ЦВК заявили про виграну в суді апеляцію: повторного жеребкування партій не буде – будуть вибори

09:16

Cуд залишив ГПУ місяць на завершення справи Новинського

08:55

Сьогодні у Маріїнському палаці - саміт Україна-ЄС

Зеленський підписав указ про покращення Інтернету

Сьогодні оприлюднено указ №497/2019 від 8 липня «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету».


В указі говориться:

«З метою забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь, надання широкосмугового доступу до Інтернету, отримання повсюдно громадянами України переваг та можливостей цифрового світу, насамперед у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії постановляю:

1. Затвердити заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету (додаються).

2. Кабінету Міністрів України у взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, забезпечити:

здійснення заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету, затверджених цим Указом, та щомісячне інформування Президента України про стан їх виконання;

прийняття актів, необхідних для реалізації цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

8 липня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 липня 2019 року № 497/2019

ЗАХОДИ

з покращення доступу до мобільного Інтернету

1. Визначити до 1 серпня 2019 року умови сумісного функціонування радіоелектронних засобів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України із радіоелектронними засобами мереж мобільного зв’язку третього та четвертого поколінь загальних користувачів радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 790 - 960 МГц.

2. Вжити до 1 серпня 2019 року заходів щодо вивільнення радіочастотного ресурсу України у діапазоні радіочастот 790 - 862 МГц для впровадження систем рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь.

3. Визначити до 1 жовтня 2019 року строки та умови вивільнення радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 880 - 915 МГц, 925 - 960 МГц спеціальними користувачами радіочастотного ресурсу України.

4. Вжити до 1 жовтня 2019 року заходів щодо усунення фрагментації радіочастотного ресурсу України у діапазонах радіочастот 824 - 960 МГц для впровадження систем рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь.

5. Сприяти впровадженню нових радіотехнологій третього та/або четвертого поколінь, у тому числі шляхом:

зміни Плану використання радіочастотного ресурсу України у разі прийняття рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології;

видачі та переоформлення в установленому порядку на об’єктивній, пропорційній та прозорій основі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України в діапазоні 790 - 960 МГц, забезпечивши гармонізоване з Європейським Союзом використання радіочастот у зазначеному діапазоні та конкурентні умови на ринку надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН»


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

09 Июля 2019 15:24

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (30)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (65)

Урочистого рукостискання від Зеленського (23)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 