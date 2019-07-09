В уряді спростували новину про затримання глави Фонду держмайна (фото)

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко спростував інформацію про затримання виконувача обов'язків голови Фонду держмайна Віталія Трубарова.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Тут пройшла інформація, що затриманий в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров... Хм... А хто ж в мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній? Голограма?? Нє??» - написав він, прикріпивши фотографію з Трубаровим.

Раніше сьогодні в ЗМІ з'явилося повідомлення з посиланням на джерело в уряді про затримання Трубарова детективами НАБУ, які нібито проводять обшуки в його кабінеті.