Заступник голови фракції БПП побачила свій рейтинг – і знялася з виборів

Депутат Верховної Ради, один із заступників голови фракції «Блок Петра Порошенка» в парламенті Оксана Продан знялася з виборів через низький рейтинг.

Вона балотувалася як самовисуванка за округом №201 у Чернівцях. Про своє рішення парламентарій написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНІАН.

«Остання соціологія щодо Чернівців показала, що мої земляки вже визначилися з вибором. Та це не я. Тому я знялася з реєстрації кандидатом у народні депутати», - заявила Продан.