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Зеленський повернув Безсмертного до «мінського процесу»

Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) замість Олександра Моцика.


«На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року №414 «Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі» уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов'язків О.Моцика», - йдеться в указі Зеленського від 9 липня, повідомив Інтерфакс-Україна.

У 2015 році Романа Безсмертного було призначено представником України в політичній підгрупі ТКГ. У квітні 2016 року вийшов із «мінського процесу».

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"ОБКОМ"

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09 Июля 2019 16:32

 

 

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