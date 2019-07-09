Зеленський повернув Безсмертного до «мінського процесу»

Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) замість Олександра Моцика.

«На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року №414 «Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі» уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов'язків О.Моцика», - йдеться в указі Зеленського від 9 липня, повідомив Інтерфакс-Україна.

У 2015 році Романа Безсмертного було призначено представником України в політичній підгрупі ТКГ. У квітні 2016 року вийшов із «мінського процесу».

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