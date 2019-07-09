НАБУ та СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна

Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно зі співробітниками департаменту «К» Служби безпеки України здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві.

«Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити щодо згаданих слідчих дій. Деталі – згодом», - повідомляється на сторінці НАБУ в соцмережі Facebook у вівторок, інформує Інтерфакс-Україна.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про затримання детективами НАБУ в. о. глави Фонду держмайна України Віталія Трубарова та обшуки в його кабінеті.

Водночас віце-прем'єр Павло Розенко спростував інформацію про затримання Трубарова і заявив, що той перебував на засіданні урядового комітету.